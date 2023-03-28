Hisarcık'ta Belediye Zabıtasından Ramazan denetimleri
3. Sayfa Haberleri
Hisarcık Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşların Ramazan ayında daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğü bildirildi.
Hisarcık Belediyesi Zabıta ekiplerince vatandaşların Ramazan ayında daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerin sürdüğü bildirildi.
Belediyesi Zabıta ekipleri fırın, market ve üretim yerlerinde hijyen, gramaj, etiket ve fiyat kontrolleri yaparak, işletmelere gerekli bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerin Ramazan ayı boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa