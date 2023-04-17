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Hisarcık'ta asayiş ve trafik denetimi

Hisarcık'ta asayiş ve trafik denetimi

3. Sayfa Haberleri

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Ramazan Bayramı öncesi asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Amirliği trafik ve asayiş ekipleri Hisarcık- Emet karayolunun ilçe çıkışında asayiş ve trafik uygulaması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada 20 araç kontrol edildi, 40 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı.

Denetleme ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına denetimlerinin aralıksız süreceğini belirttiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ramazan Bayramı Hisarcık Kütahya 3. Sayfa Haberler

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