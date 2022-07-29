Hisarcık'ta arazi yangını Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Ova mevkiindeki Kocaçay kenarında bulunan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle otların tutuşmasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hisarcık Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kütahya İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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