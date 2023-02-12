Hisami Apartmanı enkazı tamamlandı, 101 kişi hayatını kaybetti, 34 yaralı 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'da 135 kişinin bulunduğu Hisami Apartmanı'nın enkazı tamamlandı. Diyarbakır'da 135 kişinin bulunduğu Hisami Apartmanı'nın enkazı tamamlandı. Yıkılan apartmanda 101 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi ise yaralı çıkarıldı. Diyarbakır'da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı enkazı tamamlandı. Apartmanda bulunan 135 kişiden 101'i hayatını kaybederken 34 kişi ise yaralandı. Şehir genelinde bulunan 4 enkaz tamamlanırken Serin, Galeria, Sözel Apartmanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beşir ve Serhat sembol oldu Öte yandan Hisami Apartmanı'ndan 81 saat sonra kurtulan 7 yaşındaki Mehmet Beşir Yıldız ve 101 saat sonra annesiyle kurtulan 10 yaşındaki Serhat Varlı enkazdan çıkanların sembolü oldu. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Bağlar 3. Sayfa Haberler

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