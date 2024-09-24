Üye Girişi
Haberler

Hisami Apartmanı Davasında Cezalar Açıklandı: 4 Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hisami Apartmanı'nda 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 2 müteahhit ve 2 arsa sahibine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı'na ilişkin davada karar çıktı: 2 müteahhit ve 2 arsa sahibine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'na ilişkin tutuklu sanıklar 2 müteahhit ile 2 arsa sahibine 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu müteahhitler Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle hazır edildi.

Duruşmada, müştekiler depremde binanın enkazında yakınlarını kaybettiklerini belirterek, şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını istediklerini belirtti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, sanıkların cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Korkut, daha önceki savunmalarını tekrarladığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Meşe de, binayı eksiksiz şekilde yaptığını, daha sonra yapılan müdahale sonucu binanın zarar gördüğünü ileri sürerek, "Depremde de enkaz altında kaldım. Tek başıma cezaevinde hayatımı idame ettiremiyorum. Sağ elimi kullanamıyorum. Tedavimin dışarıda yapılması gerekiyor. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatini talep ediyorum" dedi.

Sanık Nurettin Özcan ise arsa sahibi olduğunu, inşaatın herhangi bir kısmına müdahale etmediğini öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Ahmet Özcan da binaya yük olacak bir şey yapmadığını savunarak, tahliye ve beraati yönünde karar verilmesini istedi.

Savunmaların ardından mahkeme, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık Meşe'nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliyesini kararlaştırdı.

Hisami Apartmanı Davasında Cezalar Açıklandı: 4 Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa

Kahramanmaraş Diyarbakır Güvenlik Politika Mahkeme 3-sayfa Deprem Hukuk

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular

Ağır kayıplar veren Hizbullah'tan İsrail'e misilleme

 ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu

 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı

IPhone 16 için geceden kuyruğa girenler bakın kim çıktı
İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

İntihar eden fenomenin bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alp Kavasoğlu öldü mü? Alp Kavasoğlu neden öldü? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 24 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Blum ne zaman listelenecek? Blum Coin listelenme tarihi! Sahibinden çöktü mü? Sahibinden ne zaman çöktü? Sahibinden.com'a neden girilmiyor? 24 Eylül son gelişmeler... HAMSTER KOMBAT 24 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Müge Anlı Cengiz Kandemir'i kim öldürdü? 24 Eylül Müge Anlı Cengiz Kandemir olayında son durum ne? Okullar ne zaman kapanacak? 2024- 2025 okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2024- 2025 MEB akademik takvimi! Müge Anlı, Cengiz Karademir olayı nedir, öldürüldü mü? Cengiz Karademir'i eşi mi öldürdü? Borsa'da son durum! 24 Eylül borsa yükseldi mi? Tarihte bugün ne oldu? 24 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });