Haberler

Hırvatistan'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" dedi. - ZAGREB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
