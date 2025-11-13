Hırvatistan'da Yangın Söndürme Uçağı Düştü: Pilot Hayatını Kaybetti
Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye'ye ait bir yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.
Hırvatistan İtfaiyeciler Birliği, Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağının Senj kenti yakınlarında düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Ne yazık ki saat 18.40 civarında, hayatını kaybeden pilotun cansız bedeni bulundu" dedi. - ZAGREB
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa