Hırvatistan'da Uçak Kazası: Pilot Hasan Bahar Şehit Oldu

Türkiye'ye ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düşmesi sonucu şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın ailesine şehadet haberi ulaştı. İstanbul Avcılar'da ikamet eden aileye Pilot Hasan Bahar'ın şehadet haberini, İlçe Kaymakamı Orhan Burhan ve askeri erkan verdi. Aile gözyaşlarına boğulurken, şehidin evine Türk bayrakları asıldı. - İSTANBUL