Hırvatistan'da Yangın Uçağı Kazası: Pilot Şehit Oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da düşen Orman Genel Müdürlüğüne ait AT802 yangın söndürme uçağının pilotunun şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Hırvatistan'da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan'ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA