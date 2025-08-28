Hırvat Pilot ve Sırp Kız Arkadaşı Casusluk Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Hırvatistan'da bir savaş uçağı pilotu ve Sırbistan vatandaşı olan kız arkadaşı, Sırbistan adına casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı.

Hırvatistan Hava Kuvvetleri pilotu olan J.I. (54) ve uzun yıllardır birlikte yaşadığı Sırbistan vatandaşı olan kız arkadaşı A.M. (46), Sırbistan adına casusluk yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Hırvatistan'ın Split kentindeki Devlet Savcılık Ofisi, Hırvat pilot ve Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırbistan vatandaşı kız arkadaşının Sırbistan adına casusluk yaptıkları şüphesiyle temmuz ayı sonunda gözaltına alındıklarını duyurdu. Split kentindeki Soruşturma Mahkemesi ise bugün çiftin bir ay süreyle gözaltında tutulmalarına karar verdi.

Savcılığın iddiasına göre, gizli bilgileri sızdırmakla suçlanan pilot, casusluk yaptığına hükmedilmesi halinde 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Gizli bilgileri toplamak ve iletmekle suçlanan kız arkadaşı ise 1 ila 5 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. İddianameye göre pilot, Sırbistan vatandaşı partnerine KFOR birliklerinin hareketleri ve mevzileri hakkında bilgiler aktarıyordu. İddianameye göre Sırbistan lehine bilgi sızdıran A.M. ise bunları şifreli mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla başkalarına iletiyordu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tüm gerçeklerin ortaya çıkarılacağı etkin bir soruşturma beklentisi içinde olduğunu belirtti.

"Dün gece gerçekten berbat bir iş çıkardınız"

Hırvatistan medyasına göre yıllardır birlikte olan çifti ele veren, Hırvat pilotun Sırp sevgilisine gönderdiği bir kısa mesaj oldu. Çiftin 25 Aralık 2022'te Kosova'nın kuzeyinde AB'nin Kosova'daki barış gücü KFOR askerlerine yapılan saldırı hakkında yazıştıkları ortaya çıktı. Haberlere göre Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olarak yaşadığı Mitroviça kökenli olan A.M., olayların ardından Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan'a bağlı olarak hareket eden "Kuzey Tugayı" adlı bir örgütün liderlerinden olan Vladimir Radivojevic'e "KFOR'a yapılan saldırıyı her ne şekilde olursa olsun örtbas etmeniz gerekiyor" şeklinde bir mesaj gönderdi. Aynı gün pilot erkek arkadaşı da A.M.'ye "Dün gece gerçekten berbat bir iş çıkardınız" diye yazdı.

9 yıl önce Kosova'da tanıştılar

Hırvatistan basınında yer alan haberlere göre ikili, 9 sene önce Hırvat pilot J.I., AB'nin Kosova Gücü KFOR'da Hırvat askeri birliği dahilinde, Sırbistan vatandaşı A.M. ise Avrupa Birliği Kosova Hukuk Misyonu'nda (EULEX) görev yaptığı süreçte Kosova'da tanıştı. - ZAGREB