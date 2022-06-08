Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

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Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlıktan aranıyordu, uyuşturucu ile yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan firari, polise yakalandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan firari, polise yakalandı. Üzerinden uyuşturucu çıkan şahıs cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, evden hırsızlık ve mala zarar verme şuçlarının firari şüphelisi olan C.B. Yeni Mescit Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından fark edildi. Şahsı yakalayan ekipler üst araması yaptı. Yapılan kaba üst taramasında iki adet şeffaf poşet içerine konulmuş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hırsızlık suçlarının yanında bir de uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan da hakkında işlem başlatılan firari C.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Edirne Keşan 3. Sayfa Haberler

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