Hırsızlıktan 41 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi Konya'da çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan ve geçici mesken olarak kullandığı evin polis ekiplerince belirlenmesi ile yakalanan şahıs, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi.

Hırsızlıktan 41 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi

KONYA - Konya'da çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan ve geçici mesken olarak kullandığı evin polis ekiplerince belirlenmesi ile yakalanan şahıs, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçu bulunan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki çalışmalarda Osman K.'nın yakalanmamak için metruk binaları geçici mesken olarak kullandığı tespit edildi. Şahıs, düzenlenen operasyonla Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yakalandı. Gözaltına alınan Osman K.'nın "Başımız beladan kurtulmuyor" demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman K. cezaevine teslim edildi.