Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlıktan 41 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi

3. Sayfa Haberleri

Hırsızlıktan 41 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi Konya'da çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan ve geçici mesken olarak kullandığı evin polis ekiplerince belirlenmesi ile yakalanan şahıs, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi.

Hırsızlıktan 41 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi

KONYA - Konya'da çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 41 yıl hapis cezası bulunan ve geçici mesken olarak kullandığı evin polis ekiplerince belirlenmesi ile yakalanan şahıs, "Başımız beladan kurtulmuyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda hırsızlık suçu bulunan ve hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki Osman K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki çalışmalarda Osman K.'nın yakalanmamak için metruk binaları geçici mesken olarak kullandığı tespit edildi. Şahıs, düzenlenen operasyonla Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yakalandı. Gözaltına alınan Osman K.'nın "Başımız beladan kurtulmuyor" demesi dikkat çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Osman K. cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title