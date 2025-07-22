Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
İzmir'de hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen T.Y., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa