Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı

Hırsızlıktan 25 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs İzmir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'de hırsızlık suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hırsızlık suçundan 25 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan T.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen T.Y., işlemlerinin ardından adli makamlarca cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi

"Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.