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Hırsızlıktan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Hırsızlıktan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

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