Hırsızlık Zanlısının 16 Suç Kaydı Ortaya Çıktı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlıktan gözaltına alınan M.Ö. isimli zanlının 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hırsızlıktan gözaltına alınan zanlının 16 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 27 Haziran tarihinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın peşine düştü. Ekipler yaptıkları araştırmada M.Ö. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 16 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa