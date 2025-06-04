Hırsızlık Zanlılarına Etek Giydirip Video Çektiler

Hırsızlık Zanlılarına Etek Giydirip Video Çektiler
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Hırsızlık Zanlılarına Etek Giydirip Video Çektiler
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Arnavutköy'de kuş çalan hırsızlık zanlıları, gençler tarafından kadın kıyafeti giydirilip videoya çekildi. Gençlerin bu zorbalığı büyük tepki topladı.

Şaşkınlığa çeviren olay kamerada: Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere etek giydirip video çektiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de kuşlarını çalan şahıslar, zanlılara kadın kıyafeti giydirip video çekti. Şahısların o anlara ilişkin videoyu arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı. 2 kişiyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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