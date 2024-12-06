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Hırsızlık Zanlıları Jandarma Tarafından Yakalandı

Hırsızlık Zanlıları Jandarma Tarafından Yakalandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evden çalınan Osmanlı Tuğrası altın ve nakit paranın arkasında, borçları sebebiyle hırsızlık yapan 3 genç çıkmış. Jandarma'nın titiz çalışmaları sonucu hırsızlar yakalanırken, çalınan altın sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir evden altın ve para çalan hırsızlar jandarmanın yaptığı titiz çalışmalar sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çallı Mahallesi'nde N.Ş. isimli şahıs evinden 1 adet Osmanlı Tuğrası altının ve 3 bin TL nakit parasının kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca çalındığını beyan ederek Mersinbelen Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulundu. İlçe Jandarma Komutanlığınca Çallı Mahallesi'nde 75 kişinin bilgi ve görüşü alınarak yapılan detaylı araştırma sonucu M.S(19), S.N.Ş(20) ve E.S (19) isimli şüphelilerin hırsızlık suçunu borçları sebebiyle işlediği tespit edilerek yakalandı. Çalınan Osmanlı Tuğrası altın bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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