Hırsızlık zanlıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde hırsızlık zanlısı 2 şahıs, polis takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık ve asayiş suçlarının önlenmesine yönelik yapılan devriye görevi sırasında bir vatandaşın ihbarı ile Eski Dayınlar da bulunan bir bağ evinde hırsızlık olduğu bilgisi üzerine harekete geçen Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri verilen adrese gitti.

Polislerin geldiğini gören hırsızlık zanlıları S.D. (21) ve F.K. (18) isimli şahıslar kaçtı. Polis ekiplerinin uzun süre kovalamasının ardından yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Burada ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye çıkarılan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KÜTAHYA