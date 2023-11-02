Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan şahsın, hırsızlık yapmak için girdiği camide cemaatten biri gibi davrandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık yapmak için camiye girdiği anlar kamerada

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan şahsın, hırsızlık yapmak için girdiği camide cemaatten biri gibi davrandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda faili meçhul 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Ayrıca ekiplerin çalışmalarında 50 hırsızlık şüphelisi yakalanırken, 20 şüpheli de tutuklandı.

Diğer yandan, 5 farklı camiden hırsızlık yapan bir şahsın, yine hırsızlık yapmak için girdiği camide cemaatten biri gibi davrandığı anlar da caminin güvenlik kamerasına yansıdı. - KAYSERİ