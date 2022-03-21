Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı - Haberler

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Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

Elazığ'da bir eve giren hırsızlık zanlısı mahalleli tarafından yakalandı.

KOVANCILAR, ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir eve giren hırsızlık zanlısı mahalleli tarafından yakalandı. Zanlıyı mahallelinin linç girişiminden jandarma kurtardı.

Olay, Kovancılar ilçesi Yazıbaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olan bir evde fenerin yandığını gören çevre sakinleri, durumdan şüphelenerek jandarmaya bilgi verdi. Hırsızın silahlı olma ihtimaline karşı eve girmeyen köy halkı, jandarmanın gelmesini bekledi. Jandarma, hırsızın teslim olması üzerine araca götürürken, köylüler zanlıyı linç etmek istedi. Araca alınan hırsızlık zanlısı olay yerinden uzaklaştırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

Hırsızlık yaparken yakalanan zanlıyı linçten jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kovancılar, Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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