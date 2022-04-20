Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı 75 ayrı kameranın incelenmesinin ardından başka iş yerlerinden de hırsızlık yapan şüpheli olduğu tespit edildi Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, 75 ayrı...

Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüphelinin başka iş yerlerinin de faili olduğu ortaya çıktı

75 ayrı kameranın incelenmesinin ardından başka iş yerlerinden de hırsızlık yapan şüpheli olduğu tespit edildi

BURSA - Bursa'da iş yerlerinden hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan şüpheli, 75 ayrı kameranın incelenmesi sonucu 5 iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde polis ekipleri tarafından iş yerinden hırsızlık yaparken S.A.T. suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada 75 ayrı kamera incelemeye alındı. Yapılan soruşturma neticesinde S.A.T.'ın 5 ayrı iş yerinden yapılan hırsızlığın faili olduğu tespit edildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title