Hırsızlık yapan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı 3. Sayfa Haberleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde şüpheliyi çalıntı mallar ve uyuşturucuyla yakaladı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hırsızlık ihbarı alan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri operasyon neticesinde şüpheliyi çalıntı mallar ve uyuşturucuyla yakaladı. Akyazı ilçesinde iş yeri kabloları çalınmasına ilişkin ihbar alan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüphelinin S.D. olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda; 150 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet alüminyum folyoya sarılı kubar esrar, cep telefonu, elektrik sayacı, 2 projektör ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak gözaltına altına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Sakarya Akyazı 3. Sayfa Haberler

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