Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan bir şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Boyacıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen su motoru hırsızlığıyla ilgili çalışma yapıldı. Su motorunu çalan şahsın aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesiyle Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince takip başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramalarda 10,3 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 2 adet PAYP adı verilen uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet küçük çakmak gazı tüpü ve 60 adet mermi ele geçirildi.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' ve 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR