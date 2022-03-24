Hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı

ANTALYA (İHA) - Antalya'da 18 ve 13 yıl hapis cezaları ile aranan 2 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, Antalya Asliye Ceza İlamat Masasınca hırsızlık suçundan 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. ve Sivas İlamat ve İnfaz Bürosunca Dolandırıcılık suçundan 13 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası ile aranan F.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa