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Hırsızlık ve dolandırıcılığı engellemek amacıyla vatandaşlara bilgi verildi

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Eskişehir'de polis ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçunu önlemeye yönelik çalışmaları neticesinde bin 123 kişi bilgilendirilirken, 542 adet broşür dağıtıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçunu önlemeye yönelik çalışmaları neticesinde bin 123 kişi bilgilendirilirken, 542 adet broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, suçu önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, apartman, site ve umuma açık yerlerden gerçekleşebilecek hırsızlık ve dolandırıcılık olayları hakkında bin 123 vatandaşa yüz yüze bilgilendirme yapıldı. Ayrıca dolandırıcılık konulu 542 adet broşür dağıtıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir 3.Sayfa Haberler

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