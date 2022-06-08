Hırsızlık şüphelisinin 'Kasten öldürme' suçundan arandığı ortaya çıktı - Haberler

Eskişehir'de jandarma ekiplerince hırsızlık olayının şüphelisi olarak yakalanan bir şahsın 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından arandığı,aynı zamanda 21 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, İnönü'nün Oklubalı Mahallesi'nde bulunan bir işletmeden piyasa değeri yaklaşık 10 bin lira olan hurda ve elektronik malzemeler çalındı. Kimliği meçhul kişi ya da kişiler tarafından gerçekleşen olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektifleri ve İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince çalışma başlatıldı.

JASAT Dedektiflerince yapılan araştırma neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Çalışmalar sonucu şüphelilerden biri şehir merkezinde yakalandı. Yakalanan şüphelinin yapılan sorgusunda 'Kasten öldürme' ve 'Kasten Yaralama' suçlarından aranmakta olduğu ayrıca benzer suçlardan 21 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince başka ilde oldukları tespit edilen diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa