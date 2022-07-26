Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü - Haberler

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Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü

Hırsızlık şüphelisini arayan jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hırsızlık şüphelisini arayan jandarma ekipleri, bir derneğe girdikleri sırada kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir hırsızlık şüphelisini arayan jandarma ekipleri, bir derneğe girdikleri sırada kumar oynayan şahısları suçüstü yakaladı. Dernek yönetim kurulu başkanı ve kumar oynayan şahıslar hakkında işlem başlatılıp para cezası uygulandı.

Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Taşağıl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahsın içerde bulunabileceği şüphesi üzerine Taşağıl Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine geldi. Ekipler, kontrol etmek için içeri girdiği esnada içerde bulunan 5 şahsın kumar oynadığını, masada iskambil kağıtları ve bin TL nakit paranın olduğunu tespit etti. Dernek yönetim kurulu başkanı Z.I. hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem başlatılırken, kumar oynayan 5 şahsa da Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesine göre 9 bin 100 TL idari para cezası uygulandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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