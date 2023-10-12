Hırsızlık şüphelisine esnaftan meydan dayağı kamerada

BURSA - Bursa'da bir çiğ köfteciye giren hırsızlık şüphelisine dükkan sahipleri meydan dayağı attı. Çevredekilerin destek verdiği darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki bir çiğ köfteci dükkanına giren hırsızlık şüphelisi kişi, iş yerinin kasasından hırsızlık yapmaya çalıştığı sırada dükkan sahibi tarafından fark edildi. İddiaya göre, kaçmak isteyen şüpheli, iş yeri sahibi tarafından yakalanınca, esnaf komşuları da desteğe geldi. Hırsızı yakalayan esnaf, şüpheliye meydan dayağı atarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde çevredekilerin de "Kavgayı ayırmayın" diye destek verdiği duyuldu.