Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hırsızlık şüphelisi suç üstü yakalanıp tutuklandı

Hırsızlık şüphelisi suç üstü yakalanıp tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli suç üstü yakalanıp tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir işyerinden hırsızlık yapan şüpheli suç üstü yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İskenderun ilçesinde bir iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli D.G'yi suç üstü yakaladı. Şüphelinin üzerinden hırsızlıkta kullandığı malzemeler ile bir miktar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title