Haberler

Hırsızlık Şüphelisi Hastanede Yakalandı

Hırsızlık Şüphelisi Hastanede Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da hırsızlık suçundan aranan A.K., Osmaniye'deki hastanede muayene sırasında JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hatay'da gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan aranan şahıs, Osmaniye'de muayene için gittiği hastanede yakalanarak adli mercilerce tutuklandı.

İskenderun ilçesinde hırsızlık olayına karışan ve hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli kadın şüpheli, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Şüphelinin, Osmaniye'de bir hastanede muayene sırasında tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.

A.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak Toprakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'da kuraklık krizi! 10 gün boyunca 6 ilçede su kesintisi yaşanacak

O şehrimizde felaket çanları çalıyor! 10 gün boyunca su verilemeyecek
Virgil Van Dijk, maç sonunda sinirden konuşamadı

Maç sonunda sinirden konuşamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.