Hırsızlık şüphelisi çaldığı borularla birlikte yakalandı - Haberler

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Hırsızlık şüphelisi çaldığı borularla birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelisi çaldığı borularla birlikte yakalandı

Mersin'de otoyol kenarında kullanılan galvanizli boru ve fens tellerini çalan şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de otoyol kenarında kullanılan galvanizli boru ve fens tellerini çalan şüpheli, çalıntı malzemelerle birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Hebilli Mahallesi'ndeki otoyol kenarında kullanılan galvanizli boru ve fens tellerinin çalınması olaylıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede araştırma yaptı. Hırsızlık olayında kullanılan şüpheli aracı tespit eden ekipler, aracı otoyola yakın bir bölgede durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada, otoyoldan sökülerek çalınan 36 adet metal boru ile 5 top fens teli ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Hırsızlık şüphelisi çaldığı borularla birlikte yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Hırsızlık, Jandarma, Mersin, 3. Sayfa, Haberler

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