Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Haberler

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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda işyeri ve ikametten hırsızlık yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 101 bin TL değerinde işyerinden kablo hırsızlığı, 9 bin 500 TL değerinde işyerinden kablo hırsızlığı ve 24 bin 500 TL ikametten hırsızlık olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kablo hırsızlığı ve ikamette hırsızlık olaylarının şüphelisi 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yakalanan şahıslardan birinin de aranması olduğu tespit edilmidi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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