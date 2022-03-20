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Hırsızlık şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte meydana gelen 21 bin TL değerinde açıktan hırsızlık olayı ile bin TL değerinde otodan hırsızlık olayı ile ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelilerinin A.S. ve A.Ö. olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Haberler

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