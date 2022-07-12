Hırsızlık şüphelileri uyuşturucu taciri çıktı - Haberler

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Hırsızlık şüphelileri uyuşturucu taciri çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelileri uyuşturucu taciri çıktı

Düzce'de polis, inşaat malzemesi hırsızlığı ile ilgili olarak takip ettikleri şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi.

Düzce'de polis, inşaat malzemesi hırsızlığı ile ilgili olarak takip ettikleri şahısların uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirledi. Mahkemeye çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Düzce'de 29 Haziran Günü bir iş yerinden 200 bin TL değerinde inşaat malzemesi çalındı. İş yeri sahipleri tarafından polise haber verilmesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Ekiplerin detaylı çalışması sonucunda şüpheliler F.G, O.C ve E.Ü.'nün hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları eş zamanlı operasyon ile şahısları kıskıvrak yakaladı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 1 adet cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 4 gram esrar, 1 gram hint keneviri ve 1 adet cam pipo ele geçirildi. Gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan şahıslardan F.G, E.Ü. ve O.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Düzce 3. Sayfa Haberler

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