Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı - Haberler

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Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

Kırklareli'nde polisten kaçan hırsızlık şüphelileri, kovalamaca sırasında at arabasını bırakıp kaçtı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde polisten kaçan hırsızlık şüphelileri, kovalamaca sırasında at arabasını bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan araştırmada şüpheliler Yayla Mahallesi'nde at arabası ile görüldü. Ekipler ve şüpheliler arasında başlayan kovalamacada şüpheli 2 şahıs at arabasını bırakıp kaçtı.

Ekipler hırsızlık şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, at arabasına el konuldu. - KIRKLARELİ

Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

Hırsızlık şüphelileri at arabasını bırakıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, 3. Sayfa, Haberler

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