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Hırsızlık şüpheli 1 kişi yakalandı

Hırsızlık şüpheli 1 kişi yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler çalışmalarda çalıntı olduğu belirlenen elektrikli bisiklet, bisiklet, katlanabilir tüfek ve 30 adet fişek ele geçirdi. Elektrikli bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli D.K. hakkında soruşturma başlatılırken, şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Hisarcık Tepebaşı 3. Sayfa Haberler

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