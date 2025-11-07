Haberler

Hırsızlık suçundan kesinleşmiş cezayla aranan şahıs yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te hırsızlık suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıGaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan hakkında 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

