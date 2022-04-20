Hırsızlık suçundan hüküm giyen şahıs yakalandı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de hırsızlık suçundan aranan şahıs polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay ağır hapis cezasıyla aranan R.Ş. (30) isimli şahısın Gebze ilçesinde olduğu tespit edildi. R.Ş. polis ekipleri tarafından 18 Nisan Pazartesi günü Gebze ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

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