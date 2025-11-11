Haberler

Hırsızlık Suçundan Firari Şahıs Kuşadası'nda Yakalandı

Güncelleme:
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari bir şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyalar hakkında hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Kuşadası ilçesi sınırları içinde yürütülen faaliyet kapsamında, uzun süredir aranan firari şahsın izine ulaşıldı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışma sonucu kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
