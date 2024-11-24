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Hırsızlık Suçundan Firar Eden 19 Yıl Hapis Cezalı Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Firar Eden 19 Yıl Hapis Cezalı Yakalandı
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Samsun'da hırsızlık suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.D., Yunus polisleri tarafından yakalandı. A.D., Samsun Adliyesine sevk edilerek tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, Yunus polisleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, İlkadım ilçesinde hırsızlık suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan A.D.'yi yakaladı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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