Hırsızlık suçundan aranan şüpheli son işinde yakayı ele verdi Konya'da çok sayıda suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs, son gerçekleştirdiği hırsızlık olayında polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık suçundan aranan şüpheli son işinde yakayı ele verdi

KONYA - Konya'da çok sayıda suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan aranan şüpheli şahıs, son gerçekleştirdiği hırsızlık olayında polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesine bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının şüphelisinin 7 adet suç kaydı ve hırsızlık suçundan aranması olan A.A. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, yerini belirlediği şüpheliyi düzenlediği baskınla yakalayarak gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada, çalıntı olduğu anlaşılan 2 bin TL nakit para, 1 adet televizyon, 2 adet senet, 1 adet çek ve hoparlör ele geçirildi. Ele geçirilen para ve malzemeler sahiplerine teslim edildi. Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve daha öncesinde de hırsızlık suçundan aranması olan A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.