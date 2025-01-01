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Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı
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Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan İ.B. isimli şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT tarafından hakkında yakalama kararı bulunan bir şahsa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Hırsızlık" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü İ.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince Yenidoğan Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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