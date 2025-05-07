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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yalova'da Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yalova'da Yakalandı
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Yalova'da jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.G.'yi yakalayarak tutukladı.

Yalova'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan 16 yıl 4 ay ve 7 gün hapis cezası nedeniyle aranan A.G.'nin (37) Yalova merkez ilçe İsmetpaşa Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan A.G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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