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Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi

3. Sayfa Haberleri

Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakayı ele verdi

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.S. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan A.S., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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