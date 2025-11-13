Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan aranan ve 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; hakkında 'Hırsızlık' suçundan 12 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan H.Ç. saklandığı adreste yakalandı. İşlemleri tamamlanan H.Ç. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ