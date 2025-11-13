Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık suçundan 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede; Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, hırsızlık suçundan hakkında toplam 17 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen M.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR