Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.A., isimli şahsın binanın içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi İscehisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR