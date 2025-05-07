Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan E.Z.G. isimli şahıs, jandarma tarafından Dinar ilçesinde yakalandı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde E.Z.G., isimli şahsın 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesi Haydarlı beldesinde yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa