Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.F. isimli şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edildi. E.F., tutuklanarak Patnos Cezaevine gönderildi. - MUŞ