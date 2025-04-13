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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, hırsızlık suçundan yakalanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık ilçesinde hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.F. isimli şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edildi. E.F., tutuklanarak Patnos Cezaevine gönderildi. - MUŞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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