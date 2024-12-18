Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan H.D. jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hırsızlık suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.D. (39), Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan H.D., Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan H.D., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa