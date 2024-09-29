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Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan O.İ. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde O.İ. isimli şahsın hırsızlık suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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